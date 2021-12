Tonga : risque de pluies acides après une éruption volcanique

Le volcan isolé Hunga Tonga-Hunga Ha’apai est entré en éruption lundi, envoyant des panaches de 18 kilomètres de haut dans l’atmosphère, a déclaré le Service géologique des Tonga (TGS).

Le phénomène n’a pas fait de blessé, mais le TGS a averti mardi que la poussière et le gaz pourraient provoquer des pluies acides s’ils étaient mélangés à l’eau dans l’atmosphère.

Tonga eruption…

People in Neiafu, Vava'u reporting loud explosions from volcano 170 km south.

No word from Ha'apai which is much closer & satellites indicate is under volcanic cloud.

Tongatapu seems upwind & thus is getting views but no effects pic.twitter.com/9I9sHGai0r