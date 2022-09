Sommet avec les îles du Pacifique à la Maison Blanche les 28 et 29 septembre

Ce sommet, qui constitue une première, avait d’abord été annoncé début août, sans que sa date ne soit précisée.

La rencontre “reflètera” la coopération entre les Etats-Unis et les îles du Pacifique pour une “région indo-pacifique libre et ouverte”, a déclaré dans un communiqué la porte-parole Karine Jean-Pierre, reprenant le leitmotiv de Washington pour contenir les ambitions croissantes de Pékin.

Joe Biden parlera aussi du changement climatique – menace existentielle pour ces îles mises en danger par la montée des eaux -, de la sécurité maritime et de la lutte contre le Covid-19.

“Le sommet démontrera le partenariat profond et durable des Etats-Unis avec les îles du Pacifique et la région Pacifique, qui est basé sur une histoire, des valeurs et des liens entre les peuples communs”, a affirmé Karine Jean-Pierre.

Les Etats-Unis s’emploient à renforcer leurs liens avec les îles du Pacifique face à une Chine affirmant nettement sa présence dans la région.

Les Iles Salomon ont signé en avril un accord de sécurité avec Pékin qui inquiète les Etats-Unis et leurs alliés.