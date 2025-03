Première photo du pape hospitalisé, qui se dit « affaibli » face à une « épreuve »

Le Vatican a publié dimanche une photo du pape pour la première fois depuis son hospitalisation il y a plus d’un mois pour une double pneumonie, et François a adressé un message de remerciements aux fidèles dans lequel il se dit « affaibli » face à une « épreuve ».

La photo prise de trois quarts dos montre le souverain pontife de 88 ans dans un fauteuil roulant, vêtu d’une chasuble blanche et d’une étole pourpre, le regard orienté vers le bas face à un autel surmonté d’un crucifix au mur. L’expression de son visage n’est donc pas visible. « Ce matin, le pape François a célébré la sainte messe dans la chapelle de l’appartement situé au 10è étage de la polyclinique Gemelli » à Rome, indique la légende de la photo, rédigée par le bureau de presse du Vatican.

Auparavant, le Vatican avait publié un message dominical de l’Angélus dans lequel le pape François se disait « affaibli« . « Je suis confronté à une épreuve et je me joins à tant de frères et sœurs qui sont malades, fragiles, en ce moment, comme moi » , a écrit François dans ce message.

« Nos corps sont affaiblis, mais même ainsi, rien ne peut nous empêcher d’aimer, de prier, de nous donner, d’être les uns pour les autres, dans la foi, des signes lumineux d’espérance » , a-t-il ajouté. Le souverain pontife séjourne à l’hôpital Gemelli de Rome depuis le 14 février en raison d’une bronchite aggravée en pneumonie affectant les deux poumons.

Pour le cinquième dimanche consécutif, le pape n’a pas été en mesure de présider la traditionnelle prière de l’Angelus devant les fidèles rassemblés sur la Place Saint-Pierre. Il n’a pas non plus fait d’apparition à la fenêtre de sa suite papale, au dixième étage de l’hôpital Gemelli, devant lequel affluent de nombreux fidèles, à l’instar dimanche de danseurs de tango.

Sous un ciel gris, une douzaine de couples ont dansé devant les caméras. « Je veux que le pape sente notre énergie, notre amour pour le tango et pour un pape d’Argentine » , a expliqué à l’AFP Daiana Guspero, 38 ans, de Buenos Aires comme François.

Dimanche, des dizaines d’enfants, dont un groupe de scouts catholiques, se sont massés également au pied de la statue du pape Jean Paul II érigée à l’entrée de l’hôpital, en agitant des ballons jaunes et blancs aux couleurs du drapeau du Vatican et en tentant en vain d’apercevoir Jorge Bergoglio.

Des enfants tenant des ballons blancs et jaunes se rassemblent près de la statue de Jean-Paul II devant l’hôpital universitaire Gemelli, à Rome, où le pape François est hospitalisé, le 16 mars 2025 (Crédit Photo : Andreas SOLARO / AFP)

Des enfants ont aussi fait le voyage depuis une ville pauvre des environs de Naples pour déposer une lettre au pape, a raconté l’organisateur du voyage, Andrea Lacomini. « Il adore les enfants, il est le pape des enfants, donc nous l’attendons et nous sommes certains qu’il ira mieux » , a-t-il confié à l’AFP.

« Merci chers enfants »

Si François n’a pas salué dimanche les enfants depuis sa fenêtre d’hôpital, il leur a adressé un message affectueux. « Je sais que beaucoup d’enfants prient pour moi, certains d’entre eux sont venus aujourd’hui au Gemelli en signe de proximité » , a-t-il écrit. « Merci, chers enfants ! Le pape vous aime et attend toujours de vous rencontrer » .

Le chef de l’Église catholique a en outre appelé dimanche les fidèles à « prier pour la paix, en particulier dans les pays blessés par la guerre : en Ukraine martyrisée, en Palestine, en Israël, au Liban, en Birmanie, au Soudan, en République démocratique du Congo » .

Plus tard, François a aussi adressé dans un télégramme ses « profondes condoléances » pour les victimes et ses pensées aux survivants d’un incendie meurtrier dans une discothèque de Macédoine du Nord, pays dans lequel il s’est rendu.

Amélioration progressive

Dans son message dominical, le pape argentin a rendu aussi une nouvelle fois hommage au personnel soignant des hôpitaux. « Que d’attentions aimantes illuminent les chambres, les couloirs, les cliniques, les lieux où l’on rend les services les plus humbles! » , a-t-il relevé.

« Je vous remercie tous pour vos prières et je remercie ceux qui m’assistent avec tant de dévouement » , a-t-il ajouté. Le pape doit rester hospitalisé malgré une amélioration progressive de son état de santé, selon le dernier bulletin médical officiel diffusé samedi.

« Les conditions cliniques du Saint-Père sont restées stables, ce qui confirme les progrès observés au cours de la semaine » , peut-on lire dans le bref communiqué. Toutefois, souligne-t-on de même source, le pape « a encore besoin de soins médicaux hospitaliers, de kinésithérapie motrice et respiratoire » .

François, qui s’était vu retirer le lobe supérieur du poumon droit à 21 ans, souffre de fragilités respiratoires et a connu ces dernières années de nombreux problèmes de santé.

Sa longue convalescence intervient à l’approche des célébrations de Pâques, moment liturgique le plus important de la tradition chrétienne.