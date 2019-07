Le sénateur hawaiien Kahele en visite en Polynésie

Membre du sénat de Hawaii, Kaiali’i Kahele représente le 1er district sénatorial, couvrant le territoire d’Hilo à Big Island. Chef de la majorité au sénat d’Hawaii, où il préside notamment la commission des eaux et du domaine, il siège aussi au sein de la commission de l’enseignement supérieur. Officier dans l’armée de l’air américaine par ailleurs, il est également pilote de ligne sur la compagnie aérienne Hawaiian Airlines.

Au cours de cet entretien, la ministre du Tourisme et le sénateur Kahele ont échangé sur le développement touristique, l’éducation et la promotion et la protection de l’emploi local. Hawaii a accueilli environ 10 millions de touristes en 2018, principalement du Japon et du continent américain, États-Unis et Canada. Hawaiian Airlines a développé un réseau de routes vers l’Asie avec des vols quotidiens au départ de Honolulu, ou Kona, sur 5 villes du Japon (Narita, Haneda, Osaka, Fukuoka, Sapporo). La compagnie dessert également la Corée du Sud, Sydney et Auckland.

Le sénateur Kahele s’est intéressé à la réglementation relative aux meublés du tourisme et à la location saisonnière, mise en place en 2018 en Polynésie, ainsi que sur les dispositions qui encadrent les investissements étrangers.

Le sénateur est favorable au renforcement des échanges entre la Polynésie française et l’état de Hawaii, notamment en matière de formation dans le secteur du tourisme. Nicole Bouteau lui a présenté les dispositifs d’accompagnement existants pour les Polynésiens qui souhaitent étudier en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Chine. Le sénateur Kahele souhaite étudier la possibilité de créer les mêmes opportunités entre Tahiti et Hawaii.