Jeux du Pacifique : Tahiti toujours troisième avec 22 médailles d’or

En basket d’abord. Après le sacre des hommes qui leur a permis de se qualifier en demi-finale, nos vahine se sont mesurées aux Samoa. Les joueuses du pays hôte de ces Jeux se sont imposées 84-70 devant leur public. Nos filles terminent donc 5e au classement.

“C’était un match à notre portée et qu’on n’a pas su gérer, regrette Océane Lefranc. On a eu beaucoup d’échecs, on a raté des paniers faciles qu’on aurait pu assurer. Dès l’entrée de match on a mal démarré avec 10 points d’écart. On arrivait à revenir un petit peu, mais pas à tenir. Elles avaient vraiment envie de gagner ce match chez elles. Nous aussi, mais on l’a moins montré sur le terrain.”

L’équipe tahitienne de volley-ball a battu celle des Tuvalu. (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

En volley-ball, parcours sans faute pour nos représentants. Ils battent Tuvalu 3 sets à 0. Ils totalisent ainsi leur troisième victoire consécutive.

“C’était un peu dur, parce qu’on avait du mal à rentrer dans le match, tempère toutefois Nohoarii Paofai, leur capitaine. En face, ça jouait. On faisait beaucoup de fautes aussi. Mais ça a payé après, tout le monde était dedans.”

Freddy Yen Kwai. (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

En football, les Toa Aito ont perdu leur chance de médaille d’or. Ils se sont inclinés 3 à 0 contre les Calédoniens, favoris du tournoi.

En revanche, une médaille d’or a été décrochée par Freddy Yen Kwai au tir au pistolet dans la discipline du “sport pistol 25 m”.

Enfin, Vaihina Doucet ouvre le compteur pour l’athlétisme tahitien avec une médaille de bronze au lancer de poids.

Au classement des pays, la Nouvelle-Calédonie conserve sa place de leader avec 43 médailles d’or, Samoa maintient sa deuxième place avec 26 médailles d’or et Tahiti reste à la troisième place avec 22 médailles d’or.