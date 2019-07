Pas d’or mais quatre médailles supplémentaires pour nos nageurs tahitiens qui totalisent en tout 14 médailles depuis le début des compétitions. En relais 4×100 mètres nage libre, l’équipe était composée de Rahiti Devos, Teiki Dupont, Tuhiva Ah Scha Roignant et Nicolas Vermorel. Les garçons ont terminé deuxièmes derrière la Nouvelle-Calédonie.

“Pour le relais, on était partis sur la philosophie de lancer les deux plus rapides d’abord, confie Tuhiva Ah Scha Roignant. Nico a bien lancé le relais. Avec Rahiti on a vu que la Calédonie avait pris un peu d’avance, donc on a essayé de gérer. On voyait que les Fidji étaient derrière également, donc on a assuré la deuxième place.”

Teiki Dupont

La première médaille de bronze de la soirée a été remportée par Teiki Dupont au 100 mètres dos. “J’aurais aimé gagner, c’est sûr, a-t-il concédé. Je finis troisième. Je suis un peu déçu, mais c’est comme ça, c’est le sport.”

Même configuration pour Poerani Bertrand qui affiche un chrono de 34 secondes et 9 centièmes au 50 mètres brasse. Fidji s’octroie l’or et Samoa prend l’argent.

De son côté, Rahiti Devos s’adjuge la deuxième place au 200 mètres nage libre. Une médaille d’argent qui le satisfait, “parce que le premier, on savait qu’il était rapide, a-t-il expliqué. Après je n’étais pas loin, j’étais plus proche que ce que je pensais.”

En squash, Tahiti était opposé à Samoa dans la compétition par équipe. Grosse déception : nos représentants ratent la médaille de bronze en s’inclinant 3 matchs à 1.