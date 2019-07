Jeux du Pacifique : les badistes terminent en apothéose

Les badistes terminent ces Jeux en apothéose en remportant trois finales sur quatre disputées. En simple homme, Rémi Rossi bat le Cagou Yohan De Geoffroy 2 sets à 0 et s’empare donc du précieux métal.

“Je suis hyper satisfait parce que j’avais trop envie de gagner les trois médailles d’or, se réjouit le médaillé d’or. Après, le petit regret c’est l’équipe parce que franchement, on pouvait grave ramener la médaille d’or, donc c’est un peu dommage…”

En simple dame, Coralie Boutin s’adjuge la médaille d’argent. Elle s’incline face à la Calédonienne Dgeniva Matauli 2 sets à 0. En double messieurs, on assiste à une finale 100% tahitienne. Le duo Rossi / Goguenheim s’impose face à la paire Bourgery / Bernaix. En double mixte, c’est le tandem Rémi Rossi / Coralie Boutin qui prend le dessus sur le duo fidjien sur le score de 21-12 / 21-12.

“Je suis très contente, souffle Coralie Boutin. Physiquement c’était dur, c’était un match très intense, mais je suis très satisfaite de moi-même et c’est super, c’est une belle expérience.”

Enfin, Coralie Boutin et Esther Tau décrochent le bronze en double dames et Louis Beaubois monte lui aussi sur la troisième marche du podium en simple. Bilan de la journée : 7 médailles dont 3 en or, 2 en argent et 2 en bronze.

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

En va’a, nos aito réalisent un doublé en or en V6 marathon, chez les hommes et chez les femmes. Le va’a rapporte au total 10 médailles sur 12 dans l’escarcelle tahitienne.

“On est plus entraînés pour le marathon, indique Hitiroa Mazingue, médaillé d’or en V6 marathon. On a peiné un peu aux courses de vitesse, mais là on a pris un peu notre revanche.”

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

En natation, Rahiti Devos décroche l’or au 400 mètres nage libre. Guillaume Vermorel s’octroie l’argent au 200 mètres papillon. Une deuxième place aussi pour Poerani Bertrand au 100 mètres brasse. Teiki Dupont récolte le bronze au 50 mètres nage libre. Et enfin au relais 4 fois 50 mètres 4 nages, nos Tahitiens s’adjugent la médaille de bronze.

La première semaine des Jeux du Pacifique vient de s’achever. La majeure partie des délégations tahitiennes a disputé ses dernières compétitions. Certains athlètes ont d’ailleurs pris l’avion ce samedi après-midi pour rentrer au fenua. Tandis qu’une nouvelle vague de ‘aito est arrivée à l’aéroport de Faleolo pour la suite de la compétition.

Au classement des pays, la Nouvelle-Calédonie caracole en tête avec 41 médailles d’or, suivie des Samoa et leurs 26 médailles d’or. Tahiti reste troisième avec 21 médailles du précieux métal.