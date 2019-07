Jeux du Pacifique : la sélection féminine de basket signe sa première victoire face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée

La sélection féminine de basket de Tahiti s’est détachée d’un lent départ pour vaincre la Papouasie-Nouvelle-Guinée lors d’un match serré, 70-66, lors de la quatrième journée des Jeux du Pacifique à Samoa, relate dans un article la Fédération internationale de basket (FIBA).

Après sa défaite 61 à 85 contre les Samoa américaines l’autre jour, Tahiti a eu un timide début de jeu, 10-21, avant de prendre de la vitesse en conservant le meilleur pour la fin.

Les Tahitiennes ont en effet tout donné pour mettre en défaite la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la preuve en est avec un panier marqué à 25 secondes de la fin par Alizée LeFranc.

La jeune femme aura marqué 18 points au cours de ce match, fait 19 rebonds, trois passes décisives et quatre interceptions pour battre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 66-50.

Mahinetea Tavanae (numéro 10). (crédit photo : FIBA)

Sa sœur Océan a également fourni un soutien efficace en marquant à 14 reprises et en faisant cinq interceptions, tandis que Mahinetea Tavanae et Vainui Tehoiri ont respectivement ajouté 13 et 12 points au score.

Les Tahitiennes joueront contre Guam samedi pour leur dernier match de poule.