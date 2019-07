Jeux du Pacifique : la Nouvelle-Calédonie en tête avec 21 médailles d’or

Aux Samoa après 4 jours de compétition, la Nouvelle Calédonie caracole à la première place avec 21 médailles d’or. Fidji et Tahiti sont à ex aequo deuxièmes avec 10 médailles d’or. Samoa est troisième avec ses 9 médailles d’or suivi à la 4e place de l’Australie.



Tahiti récolte en tout 25 médailles dont 9 en argent et 6 en bronze.