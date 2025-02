OpenAI revendique 400 millions d’utilisateurs hebdomadaires

« Les gens en entendent parler par le bouche-à-oreille« , a déclaré à la chaîne CNBC le numéro deux de la start-up Brad Lightcap, « ils comprennent l’utilité que cela présente, ils voient leurs amis s’en servir« .

Interrogé sur la proportion de ces utilisateurs qui souscrivent à l’une des formules payantes, un porte-parole s’est refusé à communiquer ce chiffre.

Outre ces usagers individuels, OpenAI revendique également plus de deux millions d’utilisateurs via un abonnement payant de leur entreprise. Cette population a plus que doublé depuis septembre, selon le porte-parole.

La communication d’OpenAI survient alors que le groupe est engagé dans la modification de ses statuts pour passer d’organisme à but non lucratif à société ordinaire susceptible de générer des bénéfices pour ses actionnaires.

Cofondateur d’OpenAI, Elon Musk s’oppose à cette transition et a assigné le groupe en justice pour l’en empêcher, estimant que cela le ferait dévier de sa mission originelle.

Pour tenter de reprendre la main, le milliardaire a également soumis une offre de 97,4 milliards de dollars pour racheter les actifs détenus par l’organisation à but non lucratif.

Cette proposition a été rejetée la semaine dernière par le conseil d’administration d’OpenAI.

L’entreprise californienne est en train de réaliser une levée de fonds colossale de 40 milliards de dollars auprès de la société japonaise d’investissement SoftBank, qui la valorise 300 milliards de dollars.

OpenAI et SoftBank sont également partenaires, avec le spécialiste de l’informatique à distance (cloud) Oracle, du projet privé d’infrastructures Stargate, qui prévoit d’engager au moins 500 milliards de dollars dans des centres de stockage de données aux États-Unis.

Interrogée sur la chaîne CNBC, la directrice financière d’OpenAI Sarah Friar a indiqué que le groupe pourrait « peut-être, à terme, songer à se faire coter« .

Répondant aux accusations, portées notamment par Elon Musk, selon lesquelles OpenAI aurait relégué la sécurité de son IA au second plan, la responsable a martelé qu’elle était « toujours essentielle ».

« Avant de mettre en ligne un modèle, un nouveau produit, nous procédons toujours à un examen de sécurité complet« , a-t-elle insisté.

Pressée de commenter l’estimation évoquée d’un objectif de chiffre d’affaires de 11 milliards de dollars cette année pour OpenAI, la directrice financière a concédé que c’était « clairement dans le champ des possibles« . Elle a indiqué que la société avait plus que triplé son chiffre d’affaires l’an dernier par rapport à 2023.