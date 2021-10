Nouvelle-Calédonie : un confinement adapté à compter du 11 octobre

Le 6 septembre dernier, 3 cas locaux du variant Delta avaient été détectés sur le Caillou. Un mois plus tard, les compteurs affichent 9 011 cas, plus de 300 personnes hospitalisées et 191 morts. Des chiffres plus meurtriers que prévu.

À l’hôpital, les services sont au bord de la saturation avec une majorité de personnes présentant des comorbidités et non-vaccinées. Des hôtels sont aussi réquisitionnés pour isoler les malades.

Sur le Caillou, un peu moins de la moitié de la population a reçu au moins une dose de vaccin. Mais la tendance est à la hausse ces derniers jours. Des centres de vaccination ont été déployés dans tout le pays, au plus près des habitants. Mais il faut encore convaincre… Plusieurs milliers de manifestants sont à nouveau descendus dans les rues cette semaine : ils s’opposent à la vaccination rendue obligatoire.



Sur l’île, les mesures de confinement vont évoluer à compter de ce lundi 11 octobre avec notamment la mise en place du pass sanitaire et la réouverture progressive des écoles.