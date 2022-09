Nouvelle-Calédonie : Les acteurs économiques à Paris pour défendre leur “vision de l’avenir institutionnel”

Le groupement NC ECO, qui rassemble l’ensemble des acteurs économiques de Nouvelle-Calédonie sous une bannière commune, présentera cette semaine à différents interlocuteurs institutionnels la vision de l’avenir institutionnel du territoire sous le prisme du monde économique.

“Partant du principe que le développement économique et social doit être la pierre angulaire d’un modèle institutionnel efficient et renouvelé, le document qui sera présenté aux différentes institutions rend compte des difficultés rencontrées par les acteurs économiques face au système institutionnel actuel et pose les bases d’un nouveau système orienté vers la performance économique au bénéfice de tous les calédoniens“, explique un des responsables économiques contacté par la rédaction de Outremers360.

La délégation du groupement NC ECO sera composée de Mimsy Daly, présidente du Medef NC, Yann Lucien, président de la CPME, Élisabeth Rivière, présidente de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, David Guyenne, président de la CCI, Thibault Martelin, président de la Commission Économie et Fiscalité du Medef NC, et Arnaud Buffin, pilote du Groupe de Propositions « Efficience Institutionnelle » NC ECO.

En plus du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, le groupement rencontrera aussi les délégations aux Outre-mer du Sénat et de l’Assemblée nationale.