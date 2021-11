Nouvelle-Calédonie : le référendum maintenu au 12 décembre

Le référendum sur l’indépendance en Nouvelle-Calédonie aura lieu comme prévu le 12 décembre malgré la décision des indépendantistes de ne pas y participer à cause des impacts de l’épidémie de Covid-19, en cours dans l’archipel, a annoncé vendredi le haut-commissaire de la République.

Patrice Faure a fait cette annonce lors d’un déplacement dans la commune indépendantiste de Ponérihouen sur la côte est de Nouvelle-Calédonie, mettant en avant l’amélioration de la situation sanitaire, ont rapporté les médias locaux.

Dès le 20 octobre, les indépendantistes du FLNKS avaient indiqué qu’ils ne participeraient pas à la troisième et dernière consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, prévue dans le cadre de l’accord de Nouméa (1998). En revanche, les partis loyalistes souhaitaient son maintien pour donner de la “lisibilité” aux Calédoniens, et particulièrement aux acteurs économiques en grande difficulté.

Deux référendums ont déjà eu lieu les 4 novembre 2018 et 4 octobre 2020 et ont été remportés par les non indépendantistes avec 56,7% puis 53,3% des suffrages.