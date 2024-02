Nouvelle-Calédonie : 9,6 milliards de Fcfp alloués pour lutter notamment contre le changement climatique

Ces contrats, co-financés par l’État, prévoient plusieurs investissements notamment en faveur de l’environnement, dont des aménagements destinés à l’îlot Amédée, haut-lieu du tourisme de l’archipel situé au large de Nouméa et touché par l’érosion.

Trois radars d’observation de Météo-France vont également être renouvelés, ce qui permettra de mieux lutter contre les effets du changement climatique, selon le ministre de l’Intérieur, au travers de « constats objectifs » ainsi que de « l’amélioration des prévisions des cyclones ».

Gérald Darmanin a rappelé qu’il souhaitait faire du réchauffement climatique « la question principale du travail » avec les collectivités locales, en particulier en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, touchées en premier lieu.

« Le partenariat entre le gouvernement et l’État sur le fonds vert va nous permettre d’acquérir de nouvelles données », a quant à lui déclaré à l’AFP Jérémie Katidjo-Monnier, ministre calédonien de la Transition écologique.

De nouvelles données, qui pourront, selon lui, alimenter les réflexions du premier « Forum calédonien du changement climatique », prévu pour fin avril.

Ce rendez-vous associant l’ensemble des collectivités locales, le monde économique et associatif ainsi que l’État, aura vocation à « définir des politiques concertées » et à évoquer « tous les aspects liés à l’atténuation et à l’adaptation de la Nouvelle-Calédonie face au changement climatique », a détaillé M. Katidjo-Monnier.