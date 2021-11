Militaires polynésiens : la proposition de loi de Nicole Sanquer rejetée à l’Assemblée nationale

Il n’y aura aucun aménagement immédiat pour les fonctionnaires et militaires polynésiens. La proposition de loi portée par la députée Nicole Sanquer a été rejetée à l’Assemblée Nationale à Paris. Le texte prévoyait entre autre de geler la disparition de l’indemnité temporaire de retraite prévue en 2028, mais aussi d’assouplir et revoir les conditions d’accès aux CIMM, les centres d’intérêts matériels et moraux, primordial pour de nombreux fonctionnaires polynésiens.