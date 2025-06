L’Iran promet une « réponse dévastatrice » aux attaques israéliennes

« L’ampleur de la réponse dévastatrice des courageux combattants iraniens englobera assurément toutes les parties des territoires occupés« , a affirmé le colonel Reza Sayyad, un porte-parole des forces armées, en référence à Israël, ennemi juré du pouvoir iranien.

« Quittez les territoires occupés car ils ne seront certainement plus habitables à l’avenir« , a-t-il ajouté dans une allocution diffusée à la télévision d’Etat, en pleine escalade militaire.

En Israël, les sirènes ont retenti dimanche dans l’après-midi puis dans la soirée et la population a été appelée à descendre dans les abris, à l’approche de nouvelles attaques de missiles iraniens.

« Sachez que séjourner dans des abris souterrains ne vous assurera pas la sécurité« , a mis en garde le militaire iranien dans un message adressé aux Israéliens.

Israël a lancé vendredi une attaque d’une ampleur sans précédent avec l’objectif affiché d’empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire, une ambition que réfute Téhéran.

Après des décennies de guerre par procuration et d’opérations ponctuelles, c’est la première fois que les deux pays ennemis s’affrontent militairement avec une telle intensité.

En Iran, au moins 128 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées et environ 900 blessées vendredi et samedi dans les frappes israéliennes, selon un média local citant le ministère de la Santé.