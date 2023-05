L’île de Tanna au sud du Vanuatu, célèbre le couronnement de Charles III

L’île volcanique de Tanna, dans le sud du Vanuatu, est le centre du « Prince Philip movement », qui voit dans le père de Charles un ancêtre mythique très lointain.

« Je suis très heureux, parce que Charles et le fils de Philip », a dit à l’AFP le chef local Yabah, qui s’est rendu un jour au chateau de Windsor et a rencontré le prince Philip. « Je veux qu’il vienne me voir ici », a-t-il ajouté.

Ce mouvement a commencé dans les années 1970, lorsque le duc d’Edinbourg s’est rendu en visite dans cette ancienne colonie anglo-française connue alors sous le nom de Nouvelles Hébrides et qui reste un pays du Commonwealth.

L’origine de cette croyance n’est pas expliquée clairement, mais reposerait, selon les anthropologues, sur une ancienne prophétie prévoyant le retour d’un fils de l’île à peau blanche.

Certains sont même convaincus que c’est de Tanna qu’est parti le prince avant la Deuxième Guerre mondiale pour aller épouser la future reine Elizabeth.

« Il y a plusieurs clans qui attendaient depuis longtemps le retour de cet être mythique », explique l’anthropologue Kirk Huffman, ancien conservateur du musée national du Vanuatu.

L’île célébrait donc samedi à sa façon, loin du faste de Westminster, le couronnement de Charles.

Rassemblés dans les collines à la végétation tropicale, un millier d’hommes, femmes et enfants, habillés de pagnes, ont dansé et chanté, avant un banquet des meilleurs plats locaux accompagnés de kava, une boisson piquante et légèrement alcoolisée faite à partir de racine et qui fait partie des traditions du Pacifique.

Le mouvement se concentre surtout dans les villages de Yaohnanen et Yakel, accessibles seulement par un sentier difficile à travers la jungle, dans cette région connue pour ses traditions de légendes et de spiritualité.

Crédit : Ben BOHANE / AFP

Une relation durable

Des diplomates britanniques étaient présents, venus en mission spéciale pour le couronnement, apportant en cadeau un portrait encadré de Charles.

Celui-ci sera ajouté à une collection de vieilles photos montrant le prince Philippe dans sa jeunesse, qui sont gardées précieusement par les adeptes du mouvement.

L’ambassadeur Michael Watters, venu spécialement de la capitale Port Vila, suivait la longue procession avec plaisir, entouré des anciens du village.

« J’ai été accueilli avec tant de chaleur et de joie par cette communauté », a-t-il déclaré à l’AFP, avant d’ajouter : « Cette cérémonie est une façon merveilleuse de marquer la relation unique entre le Royaume-Uni et le Vanuatu ».

Le duc d’Edinbourg avait beau être connu pour ses gaffes souvent méprisantes pour les cultures indigènes, il a toujours affiché du respect pour ce mouvement et ses adeptes.

Il leur a écrit, leur envoyait des photos dédicacées et a même rencontré leurs dirigeants lors d’une visite privée au chateau de Windsor en 2007.

Sa mort en 2021 avait fortement ébranlé l’île de Tanna, provoquant des questions sur l’avenir de leur mouvement et de leurs coutumes.

Ses habitants accueilleront avec joie, explique M. Huffman, les cadeaux apportés par la délégation britannique « qui signifieront pour eux que le prince (roi) Charles veut que la relation continue ».