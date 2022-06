L’expédition Plastic Odyssey va sillonner les océans en octobre pour lutter contre la pollution plastique

Le navire Plastic Odyssey, émissaire des actions de la structure, après son acquisition en octobre 2019, a traversé plusieurs épreuves– désamiantage, réparation de faiblesses de coque… – et a été rénové pour être aujourd’hui prêt à s’engager dans une expédition de trois ans. « Après près de trois ans de travail acharné et de multiples rebondissements, la confirmation du départ est pour nous l’aboutissement d’une partie de l’aventure dans l’Aventure »a salué Simon Bernard, CEO et Co-fondateur de Plastic Odyssey.

Plastic Odyssey lutte contre la pollution plastique dans le monde en valorisant l’héritage plastique accumulé dans les villes côtières de pays à faible et moyen revenu pour les placer au centre de micro-usines locales de transformation des déchets plastiques en matériaux de construction et en carburant, grâce à des technologies low-tech et facilement transposables. Plastic Odyssey agit également pour un futur sans plastique grâce aux actions de sensibilisation, de pédagogie et de recherche auprès des citoyens du monde entier.

Dans le cadre du projet global de Plastic Odyssey pour protéger l’Océan contre la pollution plastique dans le monde, l’année 2022 marque le lancement de l’expédition mondiale qui partira vers les pays les plus touchés par la pollution plastique. Au programme : l’Afrique de l’Ouest, l’Amérique Latine, les Caraïbes, les îles de Pacifique, l’Asie, et enfin l’Afrique de l’Est et l’Afrique du Sud. Sa mission : devenir le médiateur du recyclage dans le monde grâce à ses machines embarquées.

Avant son départ prévu le 1er octobre, plusieurs temps forts sont prévus au Vieux-Port de Marseille à partir du 22 septembre.

