Les députés 97 demandent une rencontre avec la Première ministre Elisabeth Borne

Deux semaines après leur rassemblement en Guyane, les députés ultramarins qui appellent à «un changement de paradigme relationnel» entre l’Hexagone et les outre-mer, souhaitent une rencontre avec la Première ministre Elisabeth Borne. Dans ce courrier, ils rappellent que « loin d’être de simples parenthèses, les Outre-mer façonnent le rayonnement international de la France,en font un relais de puissance et d’influence» mais ces territoires « partagent tous un invariant : celui d’être d’anciennes colonies dont les économies déstructurés brident un véritable développement humain et précarisent les populations»

Les parlementaires signataires de cette lettre soulignent «diverses propositions en matière de santé, de lutte contre la vie chère, de compensations des déficits structurels économiques, de coopération régionale, prévention sanitaire et restructuration du coefficient géographique, dispositif de compensation des charges hospitalières; réajustement du dispositif de continuité territoriale, champ d’application sur la taxe sur la valeur ajoutée, priorisation de l’affectation locale, cadre législatif des conventions régionales de coopération…».