Les Bleus étrillent la Namibie à la Coupe du Monde de rugby

Il ne manque plus qu’une victoire contre l’Italie, le 6 octobre, pour assurer à la France la tête de sa poule. En quarts, les Bleus devraient affronter le perdant du match prévu samedi entre deux autres favoris, l’Irlande et l’Afrique du Sud, sur TNTV.

Après la victoire poussive contre l’Uruguay, l’entraîneur Fabien Galthié avait choisi de remettre son équipe B sur le banc, et ses titulaires sur le terrain. Avec notamment le retour des cadres blessés Cyril Baille et Jonathan Danty, sans oublier Anthony Jelonch qui avait déjà joué une mi-temps la semaine dernière, après six mois d’arrêt consécutifs à une rupture des ligaments croisés.

Les cadres des Bleus ont démontré qu’ils n’étaient pas titulaires pour rien. Le premier essai, dès la sixième minute, est un classique de l’équipe de France : puissante mêlée aux cinq mètres, passe au pied d’Antoine Dupont pour Damian Penaud, cadrage-débordement et essai de l’ailier aux jambes de feu. Deux minutes plus tard, l’autre ailier, le très jeune Louis Bielle-Biarrey (20 ans) choisit, plutôt que de marquer, d’offrir une passe somptueuse, à Jonathan Danty qui fête son retour par un essai (12-0).

C’est ensuite Charles Ollivon qui conclut un festival de passes bleues, dont une jolie chistera de Matthieu Jalibert (19-0). Et c’est Damian Penaud qui obtient le point de bonus offensif grâce au quatrième essai, dès la vingtième minute de jeu (26-0).

Autre doublé, celui de Jonathan Danty, inarrêtable après une nouvelle passe d’Antoine Dupont (33-0). La France domine toutes les phases de jeu, des touches aux mêlées, en passant par une défense compacte et d’efficaces coups de pied d’occupation de terrain. Elle campe dans les 22 mètres namibiens et Thibault Flament marque un essai puissant, de nouveau transformé par Thomas Ramos (40-0).

Indomptable chef d’orchestre, Antoine Dupont marque un essai sur une originale inversion des rôles, avec une passe de son ailier Damian Penaud (47-0). Et le Capitaine se permet une nouvelle passe millimétrée au pied, cette fois pour son autre ailier, le benjamin Louis Bielle-Biarrey. Les équipes repartent aux vestiaires sur un score déjà fleuve (54-0).

Les Namibiens réussissent une belle interception dès l’entame et marquent un essai… refusé en raison d’un choc tête contre tête subi par Antoine Dupont, aussitôt remplacé par Baptiste Couilloud, qui marque un essai en coin une minute plus tard (61-0). L’auteur du coup Johan Deysel, voit son carton jaune transformé en rouge peu après. Les Namibiens, déjà dépassés, jouent désormais à 14 contre 1. Et Baptiste Couilloud marque aussitôt nouvel essai, refusé en raison d’un plaquage sans ballon.

Damian Penaud marque en puissance pour un triplé (68-0) et se rapproche du record du nombre d’essais en équipe de France, détenu par Serge Blanco. Et les ailiers sont décidément à la fête, puisque Louis Bielle-Biarrey traverse tout le terrain, en longueur comme en largeur, pour un nouvel essai (75-0) avant que l’ancien capitaine Charles Ollivon ne gratifie aussi le stade marseillais d’une belle course (82-0).

L’arrière Melvyn Jaminet démontre que les finisseurs veulent aussi participer à la fête en marquant à la 76ème minute (89-0). Les avants ne veulent pas être en reste et obtiennent un essai de pénalité trois minutes plus tard (96-0).

Ce très large succès est un message envoyé aux adversaires… mais reste à relativiser : si la Namibie est le meilleur club d’Afrique en dehors de l’Afrique du Sud, elle n’a remporté aucun des 25 matchs disputés en Coupe du Monde. Le match contre l’Italie, plus faible que la France mais habituée du tournoi des VI nations, devrait être plus riche en enseignements. Mais d’ici le 6 octobre, les Bleus auront deux semaines pour souffler.

Ils espèrent surtout retrouver les deux joueurs sortis sur blessure : le troisième ligne Paul Boudehent et l’immense demi de mêlée Antoine Dupont.