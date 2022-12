Les Bleus en demi-finale contre le Maroc

L’équipe de France s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde la Fifa en écartant dans la douleur l’équipe d’Angleterre en quart de finale au stade Al-Bayt, à Al-Khor, Qatar. Les hommes de Didier Deschamps l’emporte par deux buts à 1. Aurélien Tchouaméni avait ouvert le score pour les Bleus à la 17ème minute, mais, en seconde mi-temps, c’est lui qui fauche Bukayo Saka dans la surface, offrant un penalty à l’Angleterre que Harry Kane transforme à la 53ème minute.

Les deux équipes à égalité, le match devient de plus en plus débridé. À la 78ème minute, un centre d’Antoine Griezman trouve la tête d’Olivier Giroud qui marque son 53ème but en Bleu et offre l’avantage à l’équipe de France. Deux minutes plus tard, suite à une faute de Théo Hernandez sur Mason Mount, l’Angleterre obtient un nouveau penalty que le capitaine des Three Lions propulse cette fois au-dessus de la cage défendue par Hugo Lloris. L’équipe de France doit alors s’accrocher face aux attaques anglaises.

Au bout de 10 minutes de prolongation et après un dernier coup franc de Marcus Rashford qui passe de peu au large de la cage française, l’arbitre brésilien Wilton Sampaio met fin au suspens et libère l’équipe de France qui participera à une deuxième demi-finale d’affilée en Coupe du Monde. Les Bleus affronteront mercredi prochain l’équipe du Maroc qui a réalisé un exploit historique un peu plus tôt en battant le Portugal 1-0.

Un but de la tête à la 44ème minute de jeu de l’attaquant Youssef En Nesyri a en effet permis au Lions de l’Atlas de devenir la première équipe africaine à atteindre le dernier carré d’un Mondial, mettant fin aux espoirs de sacre mondial de Cristiano Ronaldo entré en cours de jeu.