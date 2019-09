Le tatouage traditionnel polynésien à l’honneur en métropole

Ozoir la Ferrière, située à 25 kilomètres de Paris, accueille pour la deuxième année le Salon du Tatouage et des Arts de Polynésie. Plus de 40 tatoueurs, venus de Tahiti, des îles Marquises, de Hawaï, de Nouvelle Zélande et même d’Allemagne sont présents pour le plaisir des 1000 visiteurs venus ce samedi d’ouverture. Autant voire plus sont attendus dimanche.