Le rappeur Kanye West, candidat contre Trump à la Maison Blanche

Dans ce long entretien fait par téléphone, le rappeur milliardaire reconnaît qu’il se lance dans la course à la dernière minute et qu’il prendra une décision définitive d’ici un mois.

« On en parle depuis des années », explique-t-il en référence à ses ambitions présidentielles, révélées samedi dans un tweet, et à ses deux principaux soutiens : sa femme Kim Kardashian et le fantasque patron de Tesla Elon Musk.

« Voyons si la nomination est pour 2020 ou pour 2024, parce que c’est Dieu qui nomme le président », dit le rappeur qui s’est rapproché ces derniers mois de la religion. « Si c’est 2020, alors j’aurais été nommé par Dieu ».

Sans structure en place, il ne donne aucun détail sur sa campagne, mais assure qu’il ne soutient plus le milliardaire républicain après avoir été un de ses plus fervents partisans, notamment en portant en 2018 une casquette rouge au slogan présidentiel « Make America Great Again » dans le Bureau ovale.

« J’enlève la casquette rouge avec cet entretien », explique-t-il à Forbes, ajoutant qu’il sera le candidat d’un nouveau parti appelé « Jour de naissance ».

Mais il évite de critiquer le locataire actuel de la Maison Blanche, sauf sur sa gestion du mouvement de colère contre le racisme qui s’est répandu depuis deux mois dans le pays, alimentant les soupçons d’une candidature destinée à perturber celle de Joe Biden, actuellement en tête des sondages nationaux.

« Dire que le vote noir est démocrate est une forme de racisme et de suprématie blanche », affirme Kanye West, en reconnaissant qu’il n’hésiterait pas à priver l’ex-vice président des voix de la minorité noire qui vote majoritairement pour les démocrates.

Le rappeur, qui a annoncé avoir eu le coronavirus, affiche également sa méfiance face aux vaccins qui ont, selon lui, paralysé de nombreux enfants, une assertion fausse et fermement combattue par le monde scientifique.

« Quand ils disent que le moyen de régler le Covid-19 est un vaccin, je suis extrêmement prudent », explique-t-il. « C’est la marque de la bête », lance-t-il en référence au Diable.

Donald Trump a jugé que cette candidature surprise était « intéressante » tout en estimant que l’élection de 2024 devrait être son véritable objectif.

Joe Biden n’a pas commenté l’annonce de Kanye West.