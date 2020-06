« Le racisme, je le vois tous les jours », témoigne une Polynésienne qui vit aux Etats-Unis

Les quatre policiers qui ont interpellé George Floyd à Minneapolis sont dorénavant tous poursuivis par la justice et sa mort a été requalifiée en « meurtre », comme le réclamaient des centaines de milliers d’Américains qui manifestent depuis la semaine dernière, ont annoncé mercredi les autorités.

Les manifestations, qui ont parfois été accompagnées de pillages et d’émeutes, se sont poursuivies dans de nombreuses villes, sans débordement majeur signalé mercredi après-midi. Un apaisement qui a permis d’assouplir les horaires des couvre-feux imposés ces derniers jours pour aider à rétablir le calme, comme à Washington et Los Angeles.

Vaimiti Faana, une Polynésienne qui vit à Orlando, en Floride, nous explique que « c’est assez agité. Je viens de voir à la télé, il y a pas moins de 2.000 manifestants ici à Orlando. Ça dégénère un peu en ce moment. La police a tiré des bombes lacrymogènes sur les manifestants, ça devient de plus en plus violent. C’était calme ces trois derniers jours, mais aujourd’hui il y a beaucoup d’agitation. Ici, le racisme se ressent beaucoup, moi-même qui suis une personne de couleur, comme on dit ici « color », je le ressens et je le vois tous les jours. Je suis favorable aux manifestations, je soutiens toutes ces personnes qui défilent dans la ville. Je n’ai pas beaucoup participé mais si j’avais le temps, je serais allée manifester pour le « Black Lives Matter ». »