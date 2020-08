Le nord de la Californie continue de brûler, alerte météo pour dimanche

Sylviane Terooatea et Nuihau Laurey ont annoncé, ce matin, leur candidature aux élections sénatoriales qui auront lieu le 27 septembre prochain. Tous les deux indiquent mener une liste ouverte et apolitique. Elle reçoit néanmoins le soutien du Tahoera'a Huira'atira. L'actuel sénateur a choisi Christiane Kelley, qui a mené la liste Amuitahira'a no Moorea lors des dernières communales, pour le suppléer. Sylviane Terooatea, elle, attend la confirmation d'un suppléant des Tuamotu : peut-être Félix Tokoragi.