Le moratoire sur l’exploitation minière des fonds marins adopté par l’Assemblée Nationale

L’Assemblée nationale a adopté, ce mardi, la Proposition de Résolution créant un moratoire sur l’exploitation minière des fonds marins. Signée par 170 députés issus de neuf groupes politiques, la Proposition défendue par le député de Gironde Nicolas Thierry applique le principe de précaution pour les générations futures et a été votée à la majorité par l’Assemblée de la Polynésie française, le mois dernier.

En juin dernier, lors de la conférence des Nations unies sur les océans, Emmanuel Macron avait déclarer vouloir “élaborer un cadre légal pour mettre un coup d’arrêt à l’exploitation minière des fonds en haute mer“. Le Président de la République avait également annoncé en direct de la COP27 que la France s’engageait en faveur de l’interdiction de l’exploitation minière des fonds marins.

“Nous demandons en outre au Gouvernement de lancer un processus de révision et de réforme de l’AIFM (ndlr : Autorité internationale des fonds marins), afin d’en changer la structure et le fonctionnement et ainsi de garantir un processus décisionnel et réglementaire transparent“, a déclaré M. Thierry. Les défenseurs du moratoire craignent en effet que l’AIFM autorise des contrats d’exploitation à partir de juillet 2023.

🎉 Victoire pour les fonds marins et les écologistes !

Notre proposition de résolution visant à protéger les fonds marins de l'exploitation minière a été adoptée aujourd'hui par l'Assemblée nationale.

Nous restons mobilisés pour suivre les prochaines réunions de l'#AIFM. pic.twitter.com/06zUOKcPPf — Nicolas THIERRY (@nthierry) January 17, 2023

“Tirer profit des richesses de notre océan dans le respect de celui-ci est possible. Pourquoi donc, dans ces conditions, en détruire même une petite partie ?“, a lancé Tematai Le Gayic à la tribune. L’élu NUPES a tenu à rappeler à la représentation nationale française la relation particulière des Polynésiens à l’océan et son engagement contre “la course au profit […] au détriment de notre écosystème“.

L’intervention complète de Tematai Le Gayic à l’Assemblée est à retrouver ci-dessous :