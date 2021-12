Le ministre des Outre-mer en Nouvelle-Calédonie pour le référendum

“Le ministre des Outre-Mer se rendra d’ailleurs sur place à cette occasion dans les prochains jours et nous faisons tout pour que le vote se déroule dans les meilleures conditions possibles et le Conseil d’État a d’ailleurs validé sa tenue”, avait indiqué le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal mercredi à l’issue du conseil des ministres.

“Le FLNKS et les Nationalistes considèrent cette visite malvenue. Elle constitue un énième acte de mépris et une ultime provocation vis-à-vis du mouvement indépendantiste et des forces vives du Pays au vu de la tenue du scrutin illégitime de ce dimanche 12 décembre 2021”, a indiqué le comité stratégique indépendantiste de non-participation jeudi dans un communiqué.

“Face à l’entêtement de l’Etat de maintenir coûte que coûte la date de la consultation au 12 décembre 2021, Le FLNKS et les Nationalistes s’opposent à toutes discussions et à de quelconques rencontres avec le ministre des Outre-mer avant les élections présidentielles”, ont-ils ajouté.

Par ailleurs, le Sénat coutumier, institution qui incarne le pouvoir traditionnel kanak, a demandé jeudi “aux citoyens kanak et aux progressistes calédoniens d’observer une journée nationale de “deuil kanak” le 12 décembre 2021 en ne se rendant pas aux bureaux de vote”.

Son président, Yvon Kona, a également lancé un “appel au calme, pour qu’il n’y ait pas de troubles: chacun est libre d’exercer son droit de vote, on n’empêchera personne de voter”.

Les partis indépendantistes sont vent debout contre la décision de l’Etat de maintenir le troisième référendum prévu par l’accord de Nouméa à la date du 12 décembre, en dépit de l’épidémie de Covid.

Le Conseil d’Etat a rejeté mardi la demande d’un collectif de citoyens de reporter le vote, estimant que le contexte sanitaire ne faisait “pas obstacle” au déroulement du scrutin.