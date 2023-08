Le GPIP s’engage à limiter le réchauffement climatique

Les présidents et représentants des parlements membres du Groupe des parlements des îles du Pacifique (GPIP), réunis à Nuku’alofa, les 22 et 23 août 2023, concrétisent leur volonté politique de lutter contre le réchauffement climatique. Ils ont adopté, ce mercredi, la déclaration de Fangatapu, selon laquelle chaque membre du GPIP mettra en œuvre 20 actions visant à limiter le réchauffement climatique.

L’objectif de cette réunion du GPIP, où est présent un groupe d’élus de la région polynésienne, dirigé par le président de l’assemblée, Antony Géros, est de mener des discussions approfondies autour du thème du « réchauffement climatique et catastrophes : des impacts et de la science à l’action ». Un sujet qui amène les élus des différents parlements du Pacifique à « faire un état des lieux sur l’impact et les effets néfastes du changement climatique sur la vie des peuples et des Îles du Pacifique, du point de vue humain, social et économique » .

Au terme des présentations d’experts régionaux et internationaux et des débats sur les vulnérabilités de la région Pacifique au changement climatique, Antony Géros est intervenu pour faire un point d’information sur le processus de décolonisation de la Polynésie française enclenché auprès des instances de l’ONU en 2013.

Tepuaraurii Teriitahi a également pris la parole afin de rappeler que la Polynésie française et Tonga étaient liés par une longue amitié et que la Polynésie française était un pays autonome évoluant librement au sein de la République française.

Le GPIP a acté l’organisation de sa rochaine conférence à Palau en 2024.