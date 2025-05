Le chancelier Merz veut doter l’Allemagne de l’armée « la plus puissante d’Europe »

« Le renforcement de la Bundeswehr est notre priorité absolue« , a déclaré le dirigeant conservateur devant les députés, une semaine après l’arrivée au pouvoir de sa coalition avec les sociaux-démocrates qui a débloqué une enveloppe de plusieurs centaines de milliards d’euros pour les dépenses militaires.

Renforcer l’armée allemande, longtemps sous-financée, « c’est ce qu’attend le pays le plus peuplé et le plus puissant d’Europe. Nos amis et partenaires l’attendent également de nous. En fait, ils l’exigent pratiquement« , a ajouté M. Merz.

Il a mis en avant la dimension dissuasive de moyens militaires accrus : « la force dissuade les agresseurs. La faiblesse, en revanche, les incite à l’agression« .

Le dirigeant allemand a pointé la menace représentée par la Russie après plus de trois ans d’invasion de l’Ukraine : « quiconque croit sérieusement que la Russie se contentera d’une victoire sur l’Ukraine ou de l’annexion d’une partie du pays se trompe« , a-t-il mis en garde.

Dans ce contexte, « notre objectif est une Allemagne et une Europe qui, ensemble, soient si fortes que nous n’aurons jamais à recourir à nos armes« , a souligné le dirigeant allemand.

Profondément pacifiste depuis les horreurs du nazisme, l’Allemagne a longtemps sous-financé sa défense, s’en remettant à la puissance américaine au sein de l’Otan.

Le pays a opéré un tournant stratégique depuis l’attaque russe en Ukraine fin février 2022, augmentant sensiblement son budget militaire sous la mandature du gouvernement d’Olaf Scholz qui s’était également fixé l’objectif de bâtir l’armée la puissante d’Europe.

La Bundeswehr souffre encore d’une pénurie d’équipements, d’infrastructures dégradées et d’une bureaucratie pesante, selon différents rapports. Elle doit également remédier à une grave pénurie de personnel.

Afin de renforcer les effectifs de l’armée, l’Allemagne va introduire un « nouveau service militaire volontaire attractif« , a rappelé Friedrich Merz.

Lui succédant devant les députés, le ministre de la Défense Boris Pistorius a laissé entendre que la dimension volontaire du recrutement pourrait n’être qu’une première étape.

« Nous avons convenu de miser dans un premier temps sur la participation volontaire (…) Et je le dis très clairement et très honnêtement, l’accent est mis sur +dans un premier temps+, au cas où nous ne parviendrions pas à recruter suffisamment de volontaires« .