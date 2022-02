L’Australie rouvre aux touristes à partir du 21 février

“Cela fait presque deux ans que nous avons décidé de fermer les frontières de l’Australie”, a expliqué Scott Morrison à l’issue d’une réunion de cabinet sur la sécurité nationale, précisant que le pays “rouvrira ses frontières à tous les détenteurs de visa le 21 février“. “Si vous êtes doublement vaccinés, nous avons hâte de vous accueillir de nouveau en Australie”.

L’immense île-continent a fermé ses frontières en mars 2020, essayant de tirer parti de son insularité pour se protéger de la pandémie. Pendant ces deux dernières années, les Australiens n’ont, la plupart du temps, pas été autorisés à sortir de leur pays et seuls quelques visiteurs ont obtenu une dérogation pour entrer sur le territoire.

Ces restrictions ont séparé des familles, mis à mal le secteur du tourisme et suscité des débats sur le statut de l’Australie comme pays ouvert, moderne et tourné vers l’extérieur. La fermeture des frontières a coûté chaque mois 2,27 milliards d’euros, selon la Chambre de commerce et d’industrie australienne. Ces derniers mois, les restrictions ont été progressivement assouplies pour les Australiens, les résidents de longue durée et les étudiants.

“Il faudra du temps pour s’en remettre“. Tony Walker, directeur général du groupe Quicksilver

Cette nouvelle ouverture s’inscrit dans l’abandon de la politique draconienne dite “zéro Covid” longtemps en vigueur avant d’être dépassée par la vague du variant Omicron. Le secteur du tourisme, qui avait vu le nombre de visiteurs plonger de 98%, se réjouit de cette décision. “Nous sommes très heureux de pouvoir rouvrir”, a déclaré Tony Walker, directeur général du groupe Quicksilver, qui propose des croisières et des plongées et possède des complexes hôteliers sur la Grande Barrière de Corail.

“Ces deux dernières années ont été incroyablement difficiles pour nous“, a-t-il expliqué à l’AFP, invitant les étrangers à leur “rendre visite”. Pendant la pandémie, l’entreprise est passée de 650 à 300 employés. Tony Walker estime qu’il “faudra du temps pour s’en remettre“.

La fermeture des frontières a aussi causé une pénurie de personnel pour les acteurs du tourisme qui employaient routards et candidats aux vacances-travail. Malgré cette annonce, des restrictions sont maintenues pour les déplacements à l’intérieur de l’Australie. Le vaste État d’Australie-Occidentale reste fermé à la plupart des non-résidents. Il est ainsi actuellement plus facile de se rendre depuis Sydney à Paris qu’à Perth.

Seuls quelques pays, dont le Japon, la Chine, la Nouvelle-Zélande et des îles du Pacifique, maintiennent leurs frontières fermées. La Première ministre néo-zélandaise a toutefois annoncé un plan en cinq étapes visant à rétablir les relations de la Nouvelle-Zélande avec le reste de la planète. La première sera la fin de la quarantaine obligatoire à l’hôtel pour les ressortissants bloqués à l’étranger en raison de la pandémie.

À compter du 27 février, les Néo-Zélandais actuellement en Australie pourront rentrer dans leur pays et observer une quarantaine à domicile plutôt qu’à l’hôtel. Deux semaines plus tard, l’ensemble des ressortissants actuellement à l’étranger pourront faire de même. Au fil des semaines, la mesure de quarantaine sera levée notamment pour les migrants qualifiés, les étudiants étrangers, les Australiens puis tous les voyageurs étrangers vaccinés.

Dans le cadre de ce plan, les voyageurs arrivant de l’étranger devront s’isoler durant dix jours et non plus être en quarantaine dans un hôtel sous la surveillance de militaires. Les frontières néo-zélandaises seront ouvertes complètement en octobre.