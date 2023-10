L’acteur de « Friends » Matthew Perry est décédé

Selon le Los Angeles Times, l’acteur a été retrouvé mort dans sa baignoire à son domicile de Los Angeles.

Aucun signe qui permettrait de croire à un acte criminel n’a été retrouvé, selon des sources anonymes citées par le même journal et le média spécialisé TMZ, qui a annoncé le décès en premier.

Matthew Perry était surtout connu pour le rôle de Chandler Bing, qui ne manquait pas d’humour, dans l’ultrapopulaire série « Friends », diffusée sur la chaîne NBC pendant dix saisons, de 1994 à 2004.

Les acteurs de la série Friends : Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matthew Perry et Courtney Cox en 1996. Crédit : MIKE NELSON / AFP

L’acteur luttait depuis des années contre son addiction aux analgésiques et à l’alcool, et avait fréquenté des cliniques de réadaptation à plusieurs reprises.

Lors d’une récente apparition à la télévision, Perry avait surpris l’auditoire en admettant avoir souffert d’une grave anxiété « tous les soirs » pendant le tournage de « Friends ».

Selon TMZ, aucune drogue n’a été trouvée sur les lieux de la mort de l’acteur samedi.

En plus de « Friends », Perry a joué dans des films tels que « Fools Rush In » et « The Whole Nine Yards ».