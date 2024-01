La présidente de l’Assemblée nationale plaide pour une prise en compte accrue des Outre-mer dans les textes législatifs

« Je plaide qu’il y ait une prise en compte plus accrue des Outre-mer à chaque préparation de projet de loi et que sur certains textes, il y ait à chaque fois, un titre spécifique Outre-mer » a déclaré la présidente de l’Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet place cette nouvelle année sous le signe d’un renforcement des relations entre les Outre-mer et l’Assemblée nationale et d’une plus grande inclusion des spécificités des territoires ultramarins. « Quand on parle de logement, on parle de difficultés et de spécificités sur ces questions dans chacun des territoires outre-mer. Il faut un dialogue accru entre le gouvernement et les députés ultramarins et la délégation aux outre-mer pour que nous puissions mieux prendre en compte les problématiques de ces territoires », a-t-elle ajouté.

Quelques jours après son élection au Perchoir, Yaël Braun-Pivet avait notamment annoncé sa volonté de diffuser « une culture outre-mer » au sein du Palais Bourbon. Dans ce contexte, elle avait procédé avec l’inauguration de la salle « Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou », la mise en place de « petits-déjeuners de travail à l’Outre-mer». Elle s’est également rendue en Outre-mer : la Guyane en décembre 2022, et plus récemment à La Réunion et a Mayotte et au début de ce mois de janvier.

Durant ses vœux, la présidente de l’Assemblée nationale a aussi rappelé que les députés examineront deux textes législatifs, d’importance pour les Outre-mer. « Nous aurons la révision constitutionnelle sur le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’une loi Mayotte annoncée par le Gouvernement et très attendue sur le territoire mahorais, que ce soit par les élus mahorais et par la population mahoraise ».