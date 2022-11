La Polynésie française accueillera le conseil des ministres du tourisme du Pacifique en 2023

Moment fort des rencontres prévues durant toute la semaine, le conseil des ministres du tourisme du Pacifique s’est tenu ce jeudi 3 novembre 2022 à Rarotonga.

Après deux années d’interruption, le conseil des ministres du tourisme organisé par la “South Pacific tourism organization” (SPTO) a réuni l’ensemble des Pays membres pour aborder les sujets de développement du tourisme dans le Pacifique, un secteur qui a souffert des deux années de crise de la Covid.

(Crédit Photo : Présidence de la Polynésie française)

Le principal sujet du conseil des ministres a porté sur la faible connectivité aérienne intrarégionale, vue comme un frein au développement du tourisme, mais aussi de manière plus générale au développement économique et culturel des îles du Pacifique. Le constat, partagé, est celui de multiples obstacles à la circulation des personnes et des touristes.

Sur ce sujet, le vice-Président de la Polynésie française Jean Christophe Bouissou a rappelé les premiers accords aériens passés avec les îles Cook qui sont de nouveau desservies de manière hebdomadaire depuis Tahiti. Pour impulser cette thématique, les ministres ont décidé de créer une commission spécifique au sein de la SPTO, dont la présidence sera confiée à la Polynésie.

Compte tenu des enjeux régionaux déjà identifiés par la Polynésie française dans le cadre de son développement touristique, le Pays s’est proposé et a été retenu comme Pays hôte pour accueillir le prochain conseil des ministres du tourisme en 2023.

Celui-ci sera coordonné avec deux autres événements attendus en Polynésie, le One Planet Summit for Island consacré aux enjeux climatiques, aux rôles des océans et à leur préservation, et le Pacific Cruise Forum, consacré à l’industrie de la croisière.