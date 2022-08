La Polynésie dans l’exposition 1 Ocean au festival “Visa pour l’image” de Perpignan

L’événement annuel Visa pour l’image, créé en 1989, est un festival international de photojournalisme qui se déroule à Perpignan dans le sud-ouest de la France. Réputé comme l’un des plus prestigieux du genre, il accueille les meilleurs photographes du monde entier.

Cette année, le photographe-explorateur français Alexis Rosenfeld, en collaboration avec l’Unesco, vient présenter son travail, réalisé dans le cadre du projet 1 Ocean, comportant des images des fonds marins Outre-mer.

Immense récif corallien découvert par l’expédition 1 Ocean au large de Tahiti en février 2022. Ce dernier semble en parfaite santé. Une bonne nouvelle quand on sait que 20% des récifs coralliens mondiaux sont déjà morts et que 25% sont gravement menacés (Crédit Photo : Alexis Rosenfeld)

Les objectifs de 1 Ocean sont de mieux faire connaître les formidables richesses naturelles de l’océan, de sensibiliser le plus grand nombre aux menaces qui pèsent sur lui, et d’apporter des solutions afin de protéger ce bien commun vital pour la planète.

Cette initiative s’inscrit dans la Décennie des Nations unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030), et repose sur trois axes : explorer, documenter et transmettre. « La connaissance est un premier pas vers la protection. Au regard des préoccupations environnementales et des dangers qui pèsent sur l’Océan, nous nous devons de témoigner. Notre ambition : transformer les consciences d’aujourd’hui, mais surtout bâtir celles de demain », explique l’équipe de 1 Ocean.

La mangrove sous-marine de Mayotte est une véritable forêt sous la mer. On y croise des poissons entre les branches et des crabes dans les racines. Cet écosystème est très riche et rend de nombreux services à l’environnement et à l’homme. Il amortit notamment les vagues pour protéger la côte et sert de filtre entre la terre et la mer. Cependant, la mangrove de Mayotte est actuellement en régression et très menacée. Plusieurs programmes sont en cours pour la protéger et la restaurer (Crédit Photo : Alexis Rosenfeld)

À Perpignan, l’exposition 1 Ocean abordera en images, parmi d’autres, des thématiques ultramarines. Les récifs coralliens à travers la Vallée aux mille roses de Tahiti ; le parc naturel marin de Mayotte ; les récifs d’Entrecasteaux au nord de la Nouvelle-Calédonie, zone la plus riche et la plus vierge au monde classée au Patrimoine mondial de l’Unesco ; ainsi que le récif profond de Guyane, écosystème unique abritant des espèces diversifiées jamais observées dans la région auparavant.

« La notion de contemplation est essentielle dans notre propos. Nous n’allons pas dissimuler ce qui est anxiogène mais notre parti pris est de raconter les belles choses… ces belles choses tourmentées par l’activité humaine », souligne Alexis Rosenfeld.