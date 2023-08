La Molokai Hoe de nouveau annulée

C’était à craindre, au vu des terribles incendies qui dévastent l’île de Maui depuis le 8 août. Prévue pour le 8 octobre, la Molokai Hoe, prestigieuse course de va’a, a de nouveau été annulée par l’Association de Course de Pirogue Hawaiienne (OHCRA).

« Face à la gravité de la situation et au besoin urgent d’allouer toutes les ressources disponibles du comté de Maui pour soutenir la communauté de Maui impactée par les incendies, l’OHCRA estime que reporter la Course Molokai Hoe de cette année n’est pas seulement une démarche responsable, mais aussi une démonstration d’unité et de solidarité en temps de crise » , explique l’Association dans un communiqué.

« Notre engagement envers le bien-être de nos communautés et de nos compatriotes hawaiiens prime, et nous pensons que rediriger nos efforts et nos ressources pour aider ceux qui sont affectés par les incendies est un témoignage des valeurs qui nous unissent en tant que communauté » , poursuit-elle.

Au fenua, un grand concert ‘Āmui nō Maui pour soutenir les victimes des incendies à Hawaii se tiendra le 19 août, à 17 heures au grand théâtre de Te Fare Tauhiti Nui.



Tarif : billetterie en ligne à partir de 2 000 F



Dons : directement au sein de la billetterie en ligne.