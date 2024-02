La députée Marie Guévenoux nommée ministre délégué aux Outre-mer

La liste des ministres délégués et secrétaires d’État était attendue, maintes fois annoncée, depuis la nomination des ministres de plein exercice le 11 janvier, jusqu’au discours de politique générale de Gabriel Attal, le 30 janvier dernier. Ce jeudi soir, l’Élysée a finalement dévoilé le nom de ceux qui viennent compléter les gouvernements, sur des portefeuilles essentiels comme le logement, les transports et naturellement, les Outre-mer.

Et pour ce dernier, c’est Marie Guévenoux qui a été choisie par le couple exécutif. Députée LaRem puis Renaissance, cette proche d’Alain Juppé et Édouard Philippe a commencé sa carrière politique à l’UMP. En 2017, après avoir été membre de l’équipe de campagne d’Alain Juppé, elle rejoint celle de François Fillon puis renonce en raison de la mise en examen de l’ancien candidat LR. Lors de sa réélection en 2022, elle est élue première questeur de l’Assemblée nationale.

Membre du bureau exécutif de Renaissance et présidente du parti présidentielle dans l’Essonne, Marie Guévenoux aurait suivi les questions Outre-mer et les parrainages des élus ultramarins soutiens d’Emmanuel Macron, lors de la présidentielle de 2022. Parmi les dossiers prioritaires qu’elle aura à sa charge rue Oudinot : les tensions à Mayotte sur fond d’immigration illégale et d’insécurité ou encore, le CIOM. Un 2ème bilan d’étape devait avoir lieu courant février, ainsi qu’un équivalent du CIOM pour les territoires du Pacifique.

Gérald Darmanin doit se rendre en Nouvelle-Calédonie courant février, Éric Dupont-Moretti. Toutefois, la présence de la nouvelle ministre déléguée aux Outre-mer n’est pas pour l’heure évoqué. Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer devait aussi se rendre à La Réunion début février, pour un suivi post-cyclone Belal, mais celui-ci a été reporté sine die en raison de la crise des agriculteurs.

Marie Guévenoux succède ainsi à Philippe Vigier. Resté à ce poste six mois, l’ancien ministre a notamment conduit la feuille de route du CIOM, et fut en première ligne de la crise de l’eau à Mayotte, où il s’est rendu plusieurs fois dans son mandat. Il aura également fait des déplacements dans l’ensemble des territoires, hormis Wallis et Futuna, officialisé la création du Hub maritime des Antilles, et lancé avec Anne Hidalgo l’appel à candidature pour le projet de Mémorial des victimes de l’esclavage.

Selon le site Politico en décembre dernier, l’ancien ministre et député MoDem se serait toutefois dit « pas à l’aise sur l’Outre-mer ». Il a plus récemment été épinglé par Médiapart, pour avoir bénéficié d’un logement de fonction et d’une voiture trois semaines après la démission du gouvernement Borne. Ces dernières semaines, plusieurs noms étaient sortis pour sa succession aux Outre-mer, comme Hervé Berville le mois dernier, ou Olivier Dussopt et Guillaume Vuilletet ces derniers jours.

Autre grande information de ce remaniement : le retour de Nicole Belloubet, ancienne ministre de la Justice, qui reprend le portefeuille de l’Éducation nationale. Affaiblie à ce poste à la suite des polémiques en cascade, Amélie Oudéa-Castera garde, à six mois des JO de Paris, les Sports, la Jeunesse et l’organisation des Jeux. Hervé Berville, secrétaire d’État chargé de la Mer dans le précédent gouvernement, est promu ministre délégué chargé de la Mer et de la Biodiversité.