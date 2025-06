La Californie demande à la justice d’empêcher le déploiement de soldats à Los Angeles

« Déployer dans la rue des combattants entraînés pour la guerre est sans précédent et menace le fondement même de notre démocratie » , a déclaré le gouverneur Gavin Newsom. « Donald Trump se comporte comme un tyran, pas comme un président. Nous demandons au tribunal de bloquer immédiatement ces agissements illégaux » .

Depuis vendredi, Los Angeles est le théâtre de heurts entre des manifestants dénonçant des raids de la police fédérale de l’immigration (ICE) contre les sans-papiers et les forces de l’ordre en tenue anti-émeutes.

Donald Trump a décidé d’envoyer dans la ville 700 Marines, un corps d’élite normalement utilisé comme force de projection extérieure, qui s’ajoutent à quelque 4 000 militaires réservistes de la Garde nationale.

Le milliardaire républicain est accusé de jouer la surenchère dans la deuxième ville américaine, pourtant dotée d’une police déjà suréquipée.

La violence, y compris des voitures brûlées, a donné lieu à des images spectaculaires mais est restée limitée. Les autorités locales déclarent que la situation est sous contrôle.

Le président et son ministre de la Défense Pete Hegseth « cherchent à déployer du personnel militaire et la culture du guerrier dans des rues de villes où les Américains travaillent, vont à l’école et élèvent leur famille » , font valoir les représentants de la Californie, selon les documents judiciaires consultés par l’AFP.

« Pour le dire crûment, il n’y a ni invasion ni rébellion à Los Angeles. Il y a des troubles civils qui ne sont pas différents de ce qui se passe régulièrement dans des villes à travers le pays et que l’Etat et les autorités locales peuvent contenir en travaillant ensemble » , poursuit le texte. « Rien n’empêche le président de faire respecter la loi via les mécanismes civils ordinaires dont disposent les officiers fédéraux » .