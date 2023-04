La 5ème édition du marché polynésien inaugurée à Paris

Nouvelle édition du marché Polynésien à Paris, nouveau succès dans la capitale. Preuve en est avec cette 5ème édition, dont l’organisation représente un vrai défi pour un service administratif, a rappelé la Déléguée Caroline Tang.

« Ce que j’aime dans la Polynésie, au-delà de ses paysages et de la richesse qu’elle amène à la France (…) : c’est l’endroit où on arrive à lier culture et création de valeur », a déclaré le ministre. Un diptyque, « pas antinomique » selon le ministre délégué aux Outre-mer Jean-François Carenco, qui fait de la Polynésie un territoire « à l’avant-garde de là où le monde doit aller ». « C’est vous la richesse de la France » a insisté le ministre, selon qui « la France serait pauvre sans la Polynésie ».

L’inauguration a par ailleurs été l’occasion de rendre un hommage à Nini Topata, figure emblématique de ces associations, qui fêtait ce mercredi soir ses 74 ans. « Vous leur amenez un réconfort exceptionnel, pour cela merci », a confié le ministre.

Inauguré ce mercredi soir, le marché polynésien à Paris ouvrira ses portes chaque jour jusqu’à ce dimanche 16 avril, au 28 boulevard Saint-Germain. Une trentaine d’exposants ont fait le déplacement.