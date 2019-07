Championnats du monde de poker : les Polynésiens sortent du lot

30 Polynésiens de l’association Tahiti Poker Tour se sont rendus à Las Vegas pour le championnat du monde de poker. Christophe Berceau, président de l’association rapporte des “résultats exceptionnels” pour la petite délégation du fenua.

Plusieurs joueurs ont tenté le Big 50, le tournoi célébrant les 50 ans du World series of poker.

Résultat des ITM (In The Money : terme pour désigner les joueurs qui rentre dans l’argent sur un tournoi) :

Gilles BONVARLET 3 585eme sur 28 371 joueurs

Eloise HARDY 2 059emme sur 28 371 joueurs

Vatea FAATAUIRA termine 1324eme sur 28 371 joueurs

Francisco LAO termine 470eme sur 28 371 joueurs

Klint TEVAEARAI termine 260eme sur 28 371 joueurs

Jo TEANOTOGA termine 255eme sur 28 371 joueurs

1er “Hold-up” à LAS VEGAS pour Guy AINETO qui remporte le $400 No Limit Hold’em – Monster Stack Event#37 du VENETIAN et empoche une belle somme

3 autres Polynésiens entrent dans l’argent :

20eme Christophe QUETIER sur 584

41eme Eric COPPENRATH sur 584

56eme Lorna OPUTU sur 584

#Event9 WSOP $600 double stack :

Mike AIAMU in The Money en se classant 664eme / 6151 joueurs

Vatea FAATAUIRA in The Money en se classant 671eme / 6151 joueurs

#Event12 WSOP $1000 bounty super turbo :

Klint TEVAEARAI in The Money en se classant 360eme / 6151 joueurs

Nuutea LEON in The Money en se classant 137eme / 6151 joueurs

Eric FOUAL in The Money en se classant 40eme / 6151 joueurs

#Event22 WSOP $1000 Double Stack No Limit Hold’em :

Gilles BONVARLET in The Money en se classant 361eme / 3253 joueurs

2eme Hold-up pour Nuutea LEON qui remporte le $200 daily deepstack du Rio le 6 Juin et empoche une belle somme

#Even28 WSOP $1000 No Limit Holdem :

Jo TEANOTOGA 94eme de cet Event après s’être frotté à Phil HELMOUTH (L’un des joueurs les plus connus dans le monde),(2eme ITM pour ces WSOP)

3eme Hold-up avec William PIERRON qui termine second du $250 No Limit Hold’em – 1PM Daily Deepstack du 7 juin et empoche une très belle somme

#Event32 WSOP SENIORS $1000 No Limit Hold’em :

Michel AKRICH termine 221eme après avoir participé au Day3 en ayant entretenu le suspens grâce à un stack conséquent.

Belle 525eme place pour Jo TEANOTOGA qui signe ici son 3eme ITM Event.

Autre performance, les ITM supérieur à $1 000

Klint TEVAEARAI 33eme sur 552 au Venitian le 7 Juin

Taia MOROU 7eme sur 231 au Planet Hollywood le 1er Juin

Eric Coopenrath 20em sur 638 au Planet Hollywood le 1er Juin

Christophe BERCEAU 1er sur 60 au Mirage le 4 Juin