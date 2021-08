Hawaii : le vaccin ou un test covid négatif exigé dans certains lieux publics dès le 13 septembre

C'est ce lundi que le maire de Honolulu, Rick Blangiardi, a annoncé la mise en place de ce pass sanitaire. Hawaii connait en ce moment une augmentation alarmante de nouveaux cas de Covid qui menace de submerger les hôpitaux de l'archipel américain. En plus des bars et des restaurants, les cinémas et les musées devront demander aux clients une preuve de vaccination ou un test covid négatif effectué au cours des dernières 48 heures. Un vaccin ou un test pourra également être demandé aux employés des entreprises touchées.

Par ailleurs, à compter du 13 septembre, les restaurants et les bars devront cesser de servir de l'alcool à 22 heures, rapporte Hawaii News Now.

Les enfants de moins de 12 ans, qui ne sont pas éligibles pour les vaccins, sont exemptés des exigences. "Nous essayons de reconstruire. Nous ne voulons pas de confinement", a déclaré le maire. Ce programme représente l'une des mesures gouvernementales les plus importantes annoncées à ce jour visant à freiner la propagation rapide de la variante Delta à Hawaï. Une limitation des rassemblements avait aussi été prise. "Nous supplions, supplions les gens de se faire vacciner" a lancé Rick Blangiardi Rien que ce mois-ci, Hawaii a enregistré plus de 20 000 nouveaux cas de Covid-19 et 52 décès. le nombre d'hospitalisations a également augmenté de manière alarmante. Et, comme en Polynésie, la grande majorité des personnes hospitalisées ne sont pas vaccinées souligne le média local.

Les entreprises concernées par la mise en place du pass sanitaire qui ne respecteraient pas les nouvelles mesures pourraient être sanctionnées. En plus des nouvelles règles, les restaurants et autres établissements d'Oahu continueront également d'être soumis à des restrictions de capacité actuelle.