Foot : exclue du prochain Mondial, la Russie crie à la “discrimination”

La fédération a indiqué dans un communiqué être “en désaccord total avec la décision de la Fifa et de l’UEFA de suspendre les équipes russes de toutes les rencontres internationales pour une durée indéterminée”.

Cette mesure “a un effet discriminatoire évident sur un grand nombre de sportifs, d’entraîneurs, d’employés de clubs ou de la sélection nationale et, plus important, sur des millions de supporters russes et étrangers”, a-t-elle ajouté.

La fédération russe a également affirmé qu’elle se “réserve le droit de contester cette décision de la Fifa et de l’UEFA en accord avec le droit du sport international”, sans fournir d’autre précision.

La Fifa et l’UEFA ont annoncé lundi dans un communiqué commun que la Russie, hôte du Mondial-2018, était exclue de la Coupe du monde dont la prochaine édition se déroulera au Qatar en novembre et décembre prochains.

L’équipe nationale masculine n’est pas la seule concernée, puisque la sélection féminine ne pourra pas jouer l’Euro en Angleterre, en juillet, et le Spartak Moscou, dernier club russe engagé en Coupe d’Europe cette saison, est exclu de la Ligue Europa.

Cette spectaculaire mise au ban des équipes russes intervient en pleine invasion de l’Ukraine par l’armée de Moscou. Cette agression militaire a suscité un tollé international et des sanctions économiques contre la Russie.

Du football au tennis, en passant par l’athlétisme et le basket, le monde du sport a lui aussi vivement réagi.