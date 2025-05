Deux morts dans le choc du Cuauhtémoc contre le pont de Brooklyn à New York

Le Cuauhtémoc, navire-école de la marine mexicaine plusieurs fois passé par Tahiti, a heurté le pont de Brooklyn à New York samedi soir, faisant deux morts et 19 blessés dont deux graves alors que les trois mâts du voilier se sont fracassés contre la structure emblématique.

Avant que les trois mâts du navire-école Cuauhtémoc ne percutent un par un le célèbre pont, des militants du parti au pouvoir, Morena, faisaient campagne à bord pour l’élection inédite des juges et des magistrats au Mexique le 1er juin.

Sous les cris des touristes stupéfaits, le voilier arborant un immense drapeau vert-blanc-rouge mexicain se dirige vers le tablier du célèbre pont new-yorkais. Ses trois mâts illuminés de lampions se brisent l’un après l’autre.

¡Impactante! El buque escuela Cuauhtémoc de la Armada de México chocó contra el Puente de Brooklyn al zarpar de Nueva York. Había marineros en los mástiles al momento del impacto. Se reportan 12 heridos y graves daños al velero. Las imágenes son estremecedoras. pic.twitter.com/avjGWXgfg7 — El Titular Noticias (@TitularNoticias) May 18, 2025

Le navire-école a été construit en 1982 par les chantiers navals de Bilbao (nord de l’Espagne). D’une longueur de 90 mètres, le voilier sert à instruire les cadets de la Marine mexicaine aux méthodes de navigation traditionnelle.

En plus de 40 ans, le trois mâts a parcouru plus de 800.000 miles nautiques, soit environ 38 tours autour du monde, selon le Secrétariat de la Marine qui l’appelle « l’Ambassadeur et Chevalier des mers » du Mexique.

« Sa quille a fendu les vagues pour porter le message de paix et de bonne volonté du peuple mexicain à de nombreuses nations » , écrit la Marine dans un texte de présentation du navire.

Le 6 avril dernier, le navire a quitté sa base opérationnelle dans le port d’Acapulco sur le Pacifique pour entamer sa croisière d’instruction « Consolidation de l’Indépendance du Mexique 2025 ».

« À ce voyage participe le plus grand nombre de femmes qui aient jamais navigué à bord de « l’Ambassadeur et Chevalier des mers » , annonçait alors la Marine.

En provenance de Cuba d’après l’itinéraire détaillé dans ce communiqué, le navire a accosté à New York mardi, en ouvrant ses coursives aux touristes.

Après l’étape new-yorkaise, il devait repartir vers l’Islande puis la France (Bordeaux, Saint-Malo et Dunkerque).

Avec 277 membres à bord, l' »Ambassadeur et Chevalier des mers » prévoyait au total de jeter l’ancre dans 22 ports de 15 pays différents.

Après l’accident, tout l’équipage doit rentrer dimanche à Mexico par un vol commercial, a indiqué à l’AFP un proche d’une des cadettes qui se trouvaient à bord du bateau.

L’accident a déclenché une polémique sur les réseaux sociaux au Mexique, car il s’avère que le comité new-yorkais du parti de la présidente Claudia Sheinbaum, Mouvement pour la régénération nationale (Morena, gauche), a profité de la présence du bateau pour y faire campagne pour les élections du pouvoir judiciaire prévues le 1er juin prochain.

Une vidéo publiée samedi par la chaîne YouTube du comité Morena de New York montre, sur le pont du navire, des buildings derrière elle, une activiste qui lance: « Il est très nécessaire de voter pour que nous ayons la majorité et ainsi, peu à peu, sortir de cette stagnation que nous avons avec les juges corrompus » .

La Marine occupe une place de premier plan au Mexique depuis l’arrivée de la gauche au pouvoir avec l’ex-président Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Depuis lors, elle est notamment en charge de la sécurité à l’aéroport international Benito Juárez, le plus important de Mexico. Elle l’est également d’une ligne ferroviaire qui traverse le sud du pays depuis le port de Salina Cruz, sur le Pacifique, jusqu’à Coatzacoalcos, dans le golfe du Mexique, l’un des projets phares de M. López Obrador.