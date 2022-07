Des solutions pour l’ancrage territorial et la soutenabilité des entreprises ultramarines

Réunies à Paris cette semaine, les Confédérations des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) des Outre-mer, avec la CPME Nationale, ont présenté à la rédaction d’Outremers360 leurs 10 propositions pour « l’ancrage territorial et la soutenabilité des entreprises ultramarines ». Les CPME veulent ainsi apporter leurs solutions et contribuer à une vision positive des territoires d'Outre-Mer.