Darmanin à New York dans le cadre du comité spécial pour la décolonisation

Gérald Darmanin se rend jeudi et vendredi pour la première fois aux États-Unis depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Il se rendra notamment à New York dans le cadre du comité spécial pour la décolonisation (C24) relatif à la Nouvelle-Calédonie. En Polynésie, ce mercredi marquait le 10e anniversaire de l'inscription du fenua sur la liste des Pays non autonome.