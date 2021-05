Crise aux Samoa: la Première ministre élue « investie » lors d’une cérémonie improvisée

La Pentecôte, une fête catholique qui célèbre le Saint Esprit, troisième personne de la Trinité. Une célébration lors de laquelle les fidèles prient Dieu afin qu’il envoie l’Esprit Saint « sur l’Eglise et les églises de notre temps » et dans leur foyer. Père Joël Aumeran, vicaire général, était l'invité de notre journal télévisé, dimanche soir. Il aborde également le dossier des îles Actéons, la position de l'Eglise quant à la vaccination et à l'accompagnement des familles face à la violence, et s'exprime sur la table ronde du nucléaire qui devrait avoir lieu en juin, à Paris.