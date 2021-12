Covid-19 : un premier cas de variant Omicron à Hawaii

Le ministère de la Santé américain a confirmé jeudi le premier cas du variant Omicron à Hawaii, annonce Hawaii News Now. Le porteur du variant, un adulte résident de Oahu âgé de moins de 65 ans et ayant déjà contracté le covid, n’avait pas été vacciné et n’aurait aucun antécédent de voyage en dehors de l’État de Hawaii. Ce qui laisse penser qu’il pourrait y avoir une circulation du variant dans les îles de l’archipel américain.

“Il faudra une stratégie à plusieurs niveaux pour lutter contre cela”, a déclaré l’épidémiologiste Sarah Kemble. “Il est probable qu’il y ait plus de cas.” Elle a exhorté les résidents à continuer à porter des masques, à se faire vacciner ou à recevoir un rappel et à prendre d’autres précautions. “Pour moi, l’essentiel est de ne pas compter uniquement sur votre statut vaccinal”, a-t-elle déclaré.

Le porteur du variant est toujours sous surveillance, à l’isolement à son domicile. Il ne présente pour l’instant que des symptômes légers. Le département de la Santé de l’État essaie de retrouver les cas contacts et de déterminer si le malade a récemment assisté à de grands rassemblements.

Ce vendredi, le département de la Santé de l’État de Hawaii a signalé 125 nouveaux cas de Covid-19 et un décès supplémentaire. Les dernières infections portent à 88 023 le nombre total de cas dans tout l’État depuis le début de la pandémie. Avec un décès de plus, le nombre de morts dans l’État est passé à 1 028. Au cours des 14 derniers jours, l’État a déclaré qu’il y avait eu 1 235 cas détectés.