Covid-19 : deux vaccins chinois en test annoncent les autorités

Dans un communiqué, le consulat de la République populaire de Chine annonce que « 9 sociétés chinoises ont été autorisées à effectuer les recherches cliniques. Deux vaccins chinois, dont la production est prévue vers la fin de l’année ont été entrés en phase III de l’étude clinique et sont en train d’être testés en collaboration avec le Brésil et les Émirats arabes unis. Pour être prêtes à la production en grande quantité, 13 entreprises chinoises ont commencé à construire les chaînes de production de vaccin, parmi lesquelles on trouve le plus grand laboratoire de production de vaccin contre le Covid-19 du monde, dont la construction a été achevée. » Le vaccin sera un « bien public mondial. Il s’agira de la contribution chinoise à l’accessibilité et l’abordabilité du vaccin dans les pays en voie de développement » annonce le pays.

Aux Etats-Unis, l’immunologue Anthony Fauci, a émis des doutes vendredi sur la sécurité des vaccins actuellement développés par la Russie et la Chine : « Affirmer disposer d’un vaccin prêt à être distribué avant même de le tester est, selon moi, problématique, pour ne pas dire plus ». Il estime que les Etats-Unis n’auront pas à dépendre de vaccins d’autres pays.