Coronavirus : plus de 6 millions de cas confirmés dans le monde

Rupture avec l’OMS : « un sérieux revers »

La rupture de Washington avec l’Organisation mondiale de la Santé constitue « un sérieux revers pour la santé mondiale », a jugé samedi le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, au lendemain de la décision de Donald Trump de couper les ponts avec l’agence onusienne, qu’il accuse de complaisance envers Pékin.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, ont « exhorté » les USA « à reconsidérer leur décision ».

Plus de 6 millions de cas

Plus de 6 millions de cas de nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, dont les deux tiers en Europe et aux États-Unis, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 20h15 GMT.

Au moins 6 000 867 cas d’infection ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

L’Europe est le continent le plus touché avec 2 135 170 cas (177 595 morts) et aux États-Unis, pays avec le plus grand nombre de cas (1 760 740) et de décès (103 472). Parmi les autres pays les plus touchés, on compte le Royaume-Uni avec 38 458 morts, l’Italie avec 33 340 morts, la France avec 28 717 et le Brésil avec 27 878.

Mais c’est désormais en Amérique latine que le virus progresse le plus rapidement, avec une hausse de plus de 45 000 cas ces dernières 24 heures pour un total de 944 695 cas et 49 230 décès.

Résultats « encourageants »

L’anakinra, médicament contre des maladies rhumatismales, donne des résultats « encourageants » pour les formes graves, en réduisant le risque de décès et le besoin d’être mis sous respirateur en réanimation, selon une étude française parue dans la revue spécialisée The Lancet Rheumatology.

Levée des restrictions

L’Italie a rouvert au public la Tour de Pise, et la capitale ukrainienne Kiev a fait redémarrer ses centres commerciaux et hôtels.

En France, la population a pu renouer avec ses parcs et jardins après plus deux mois de fermeture.

L’Inde a annoncé un assouplissement du confinement : à partir du 8 juin, édifices religieux, hôtels, restaurants et centres commerciaux pourront rouvrir.

Tourisme

Les touristes allemands, français ou scandinaves pourraient être autorisés à venir en Espagne durant la deuxième quinzaine du mois de juin dans le cadre d’un projet « pilote » de redémarrage de l’activité touristique.

La Grèce va autoriser des vols en provenance de davantage de pays de l’UE, dont la France, à partir du 15 juin. Elle avait annoncé la veille l’ouverture des aéroports d’Athènes et de Thessalonique (nord) aux touristes de 29 pays, dont une quinzaine de l’Union européenne, à compter de cette date.

Compétitions sportives autorisées

Le gouvernement britannique a autorisé le retour à huis clos des compétitions sportives à partir du 1er juin.

En Espagne, les clubs du championnat de football ont été autorisés à reprendre l’entraînement collectif « total » à partir de lundi, dernière étape avant le retour à la compétition le 11 juin.

Le pape prie en mondovision

Le pape François a assisté à la prière du rosaire dans les jardins du Vatican en présence, pour la première fois depuis près de trois mois, de près d’une centaine de fidèles, le tout retransmis dans le monde entier.

Concert exceptionnel

Le pianiste allemand Igor Levit a entamé samedi un concert exceptionnel de 20 heures au cours duquel il va jouer une unique oeuvre d’Erik Satie afin d’attirer l’attention sur le sort des artistes touchés par la pandémie.

Interdit de caresser les macaques

Toucher les macaques de Gibraltar va devenir un délit dans cette enclave britannique située à l’extrême sud de l’Espagne, afin de protéger les primates du nouveau coronavirus.