Colombie : un général bientôt parrain de la benjamine des rescapés de la jungle

Dans l’avion médicalisé qui ramenait les enfants vers Bogota, « Don Manuel, le père des enfants, m’a dit : ‘général, je veux que vous soyez le parrain de ma fille, la petite’ « , a raconté à une chaîne de télévision locale le général Pedro Sanchez. « Pour moi, c’est un honneur« , a commenté l’officier à la caméra, visiblement ému, la main droite sur le coeur.

« Nous n’avons qu’un fils de neuf ans. J’ai toujours voulu adopter un autre enfant. Ce matin, quand je suis rentré à la maison, j’ai dit à ma femme que c’était une réalité, nous allons avoir une fille, l’appeler comme ça, même si elle a un autre nom de famille« , a raconté le général Pedro Sanchez.

La petite Cristin, qui a eu un an pendant le périple des quatre frères et sœurs dans la jungle, suscite une empathie particulière du public, avec ses grands yeux noirs sur sa bouille amaigrie. « C’est ce qu’on ressent dans le coeur, dans le sang et au fond de l’âme« , a lancé le général Sanchez.

« Ce matin, j’ai dit à mon fils de 9 ans : ‘Alejandro, tu vas t’occuper d’une petite fille d’un an, nous avons trouvé les enfants dans la jungle’. Et il m’a dit : ‘OK, papa, c’est comme ça que je vais faire’« , a conclu l’officier supérieur des forces aériennes, dont le visage charismatique coiffé d’un large béret bordeaux s’affiche à la une des médias colombiens depuis le début de toute l’histoire.

Un autre général, commandant des forces spéciales, sera le parrain de Tien Noriel, le garçon de 5 ans de la fratrie, selon le même média colombien.

Lesly (13 ans), Soleiny (9), Tien Noriel (5) et Cristin (1) ont été retrouvés vivants vendredi après-midi par les sauveteurs, alors qu’ils erraient seuls dans la jungle depuis le crash le 1er mai du petit avion Cessna 206 à bord duquel ils voyageaient avec leur mère, le pilote et un proche. Les trois adultes sont décédés dans l’accident. Les opérations de recherche au sol, soutenues par des hélicoptères, ont mobilisé une centaine de commandos au sol, soutenus par 84 volontaires indigènes.