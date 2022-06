Bientôt la fin du test Covid pour les voyageurs se rendant en Nouvelle-Zélande

“Nous avons adopté une approche prudente et par étapes pour rouvrir nos frontières afin de nous assurer que nous ne sommes pas submergés par un afflux de cas de Covid-19. Notre stratégie a fonctionné et, par conséquent, il est sûr de lever les exigences de test avant le départ beaucoup plus tôt que prévu”, a déclaré Ayesha Verrall la ministre en charge de la stratégie de lutte contre le covid.

La suppression de l’obligation de test covid pour les voyageurs était à l’origine prévue pour le 31 juillet. Mais les cas de covid continuant de baisser dans le Pays malgré la réouverture des frontières, le gouvernement a décidé d’avancer la levée de l’obligation.

“Environ 90% des personnes arrivant de l’international effectuent les tests requis une fois dans le pays, avec un taux de positivité de seulement 2 à 3%. Nous ne prévoyons donc pas d’augmentation significative des cas frontaliers une fois l’exigence levée.”

Autre argument avancé par le gouvernement néo-zélandais pour lever l’obligation : la difficulté de certains touristes à réaliser le test avant départ. Le coût pouvant parfois être un frein.

Si le test est supprimé, d’autres mesures sont bien maintenues. “Afin de comprendre quelles nouvelles souches de covid arrivent à la frontière, les voyageurs devront toujours s’auto-tester le jour 0/1 et à nouveau le jour 5/6. Si le résultat de l’un ou l’autre des tests est positif, ils devront alors passer un test PCR.”

Autre annonce : à partir de lundi soir, les passagers transitant par la Nouvelle-Zélande n’auront plus besoin d’être vaccinés, ni de remplir une déclaration de voyageur. Les voyageurs présentant des symptômes de type covid-19 (par exemple, le rhume des foins) pourront également choisir entre montrer un test covid négatif ou un certificat d’un professionnel de la santé ― indiquant qu’il est peu probable qu’ils aient le Covid-19 ― avant de voyager.